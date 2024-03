Freixo: Caso Marielle só foi resolvido porque Lula assumiu poder e mudou PF

A vitória eleitoral de Lula e a mudança que o petista promoveu na Polícia Federal foram decisivas para que o caso Marielle fosse solucionado, afirmou o presidente da Embratur e ex-deputado federal Marcelo Freixo em entrevista ao UOL News nesta segunda (25).

O crime da Marielle só foi solucionado porque o Lula assumiu o poder e mudou a Polícia Federal. Se não fosse isso, não teria resolvido o caso Marielle. Ponto.

A eleição e a mudança das instituições não são um detalhe. Com erros e acertos, com concessões ou não, tem que se ganhar a eleição para mudar o destino das pessoas. Se o Andrei [Rodrigues] não tivesse assumido a PF, o caso Marielle não teria sido resolvido. Ontem seria um domingo de chuva normal no Rio de Janeiro. Marcelo Freixo, presidente da Embratur e ex-deputado federal

Freixo reforçou que "crime, política e polícia andam juntos no Rio" e que a sociedade precisa dar um basta nesta relação contaminada.

Não dá para ter aliança com o crime no Rio de Janeiro. Converso isso com o [prefeito] Eduardo Paes. Não dá para achar que vai governar com o crime e será diferente de tudo o que aconteceu.

O Rio de Janeiro tem que ser um pacto civilizatório contra o crime. É um Estado dominado e leiloado para o crime. Se for para chamar representantes do crime para estar dentro do projeto do governo, não dá; vai acabar sob o crime. Marcelo Freixo, presidente da Embratur e ex-deputado federal

Levar Domingos Brazão a presídio federal é uma violência, diz advogado

Ubiratan Guedes, advogado de Domingos Brazão, classificou como "arbitrariedade e uma violência" a condução de seu cliente ao presídio federal em Brasília. O defensor do conselheiro do TCE-RJ ainda afirmou que "era esperado" o STF decidir pela manutenção da prisão dos supostos mandantes do assassinato de Marielle Franco.

Ainda não tive tempo de ler o relatório porque estava envolvido nesta arbitrariedade que ocorreu. Prende-se um cidadão, sendo que ele não foi denunciado. Quando ele chega na Polícia Federal, é comunicado que vai para um presídio federal. Isso é uma violência. Causou-me surpresa que quase todos estão apoiando essa decisão. Isso também não pode. Deve haver requisitos para botar um cidadão em um presídio de segurança máxima. Não é assim. Ubiratan Guedes, advogado de Domingos Brazão.

Tales: Caso Marielle não está encerrado; falta detalhar motivação e demora

A prisão dos supostos mandantes do assassinato de Marielle Franco não encerra o caso, já que ainda falta esclarecer alguns pontos importantes sobre o crime, comentou Tales Faria. O colunista também questionou a lentidão nas investigações da Polícia Federal sobre o trabalho das autoridades do Rio de Janeiro.

A motivação, explicada pelo ministro [Ricardo] Lewandowski, parece-me algo muito simples para um assassinato. Se for isso, temos que levantar outros casos. Certamente o [Chiquinho] Brazão teve desavenças com muitas outras pessoas na Câmara Federal. E por que não matou? E por que nesse caso [da Marielle] matou? Ainda há muitos fatos nebulosos para dizermos que este caso está encerrado. Não está, definitivamente. Tales Faria, colunista do UOL

