Federal Reserve deve reduzir juros em impulso para perspectivas de Biden

Por Jarrett Renshaw e Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - O Federal Reserve caminha para reduzir a taxa de juros no momento em que a temporada da campanha presidencial aquece, o que pode dar um impulso ao presidente norte-americano, Joe Biden, já que as pesquisas mostram que os norte-americanos não gostam da maneira como ele lida com a economia.

O Fed pode desempenhar um papel de grande importância - e potencialmente incômodo - no ano eleitoral, ajudando a moldar as atitudes em relação à inflação elevada e aos custos crescentes de moradia, que têm atrapalhado os esforços de reeleição de Biden.

Cortes nos juros também convidarão os críticos - entre eles, o adversário republicano Donald Trump - a argumentar que uma agência criada para ser uma autoridade monetária independente está inclinando a balança política para Biden.

De fato, Trump não está nem mesmo esperando o primeiro corte nos juros para fazer essa afirmação, dizendo à Fox Business no mês passado que espera que o chair do Fed, Jerome Powell, vá "fazer algo que provavelmente ajude os democratas ... se baixar os juros".

A angústia de Trump - e o provável otimismo de Biden - com relação ao assunto é compreensível, dada a grande notoriedade que as taxas de juros passaram a ter entre os consumidores cansados e irritados por suportar a inflação mais alta desde o governo Reagan.

"Os cortes são extremamente populares entre as pessoas. Isso realmente ajudará a aumentar a confiança na economia no momento em que as pessoas estão prestando mais atenção às eleições", disse Celinda Lake, uma das principais pesquisadoras de Biden em sua campanha de 2020, que recentemente fez pesquisas privadas sobre o Fed para um cliente.

MUITO LENTO PARA IMPORTAR?

Os norte-americanos, em pesquisa após pesquisa, classificam a economia no topo ou perto do topo de suas questões mais importantes para o ano eleitoral, e a perspectiva que as autoridades do banco central dos EUA esboçaram na reunião da semana passada é bastante positiva para Biden.

As projeções das autoridades sugerem que ele terá uma economia em crescimento, baixo desemprego, inflação moderada e também crédito mais barato até o dia da eleição, em 5 de novembro.

Os investidores agora preveem cortes nos juros em duas das quatro reuniões do Fed até lá, em meados de junho e novamente em meados de setembro, decisões que Biden poderia apontar como evidência de que o pior da inflação já passou e que podem influenciar as percepções dos eleitores sobre a economia.

Embora o Fed controle apenas uma taxa de empréstimo overnight entre os bancos, as reduções nessa referência - mantida entre 5,25% e 5,50% desde julho passado - se traduzem rapidamente em taxas de hipoteca mais baixas, empréstimos de carro mais baratos e termos de financiamento melhores para pequenas empresas.

A questão é se o que está sendo previsto - cerca de meio ponto percentual de reduções antes de os eleitores irem às urnas - será suficiente para mudar a situação.

Lindsay Owens, diretora da Groundwork Collaborative, um think tank progressista de Washington, está cética quanto a isso. Com a taxa de desemprego baixa, a economia crescendo em um ritmo forte e a inflação ainda sendo uma preocupação, o Fed reduzirá os juros muito lentamente para ajudar Biden politicamente, disse ela.

"Estamos em um ambiente de taxas de juros em máximas de 23 anos e conseguir mais um ou dois cortes de 25 pontos-base antes de novembro não muda o fato de que as taxas de hipoteca serão altas", disse Owens.

As pesquisas mostram repetidamente que os norte-americanos dão a Biden avaliações ruins por sua maneira de lidar com a economia dos EUA, em grande parte devido ao aumento dos custos de mantimentos, gasolina e outras necessidades que têm pressionado os pobres e a classe média.

Biden passou grande parte do último ano divulgando a economia forte, mas o esforço fez pouco para mudar as atitudes negativas dos norte-americanos.

(Reportagem adicional de Nathan Layne)