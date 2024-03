EUA estão "muito decepcionados" após Netanyahu cancelar visita de delegação israelense a Washington

WASHINGTON (Reuters) - A Casa Branca disse nesta segunda-feira que estava muito decepcionada com o fato de o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ter cancelado a visita planejada de uma delegação de alto nível daquele país a Washington, depois que os EUA se abstiveram de uma votação da ONU exigindo um cessar-fogo imediato em Gaza.

"É decepcionante. Estamos muito desapontados com o fato de que eles não virão a Washington, para nos permitir ter uma conversa completa com eles sobre alternativas viáveis para que eles entrem em ação em Rafah", disse o porta-voz da Casa Branca John Kirby aos repórteres.

Kirby disse que as autoridades seniores dos EUA ainda se reuniriam para conversas separadas com o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, que está atualmente em Washington, sobre questões que incluem reféns, ajuda humanitária e proteção de civis na cidade de Rafah, no sul de Gaza.

Kirby enfatizou que a política dos EUA não mudou, apesar da decisão de se abster na votação do Conselho de Segurança da ONU. Ele disse que as autoridades norte-americanas poderiam continuar a levantar as preocupações de Washington com as políticas israelenses em Gaza como parte das discussões em andamento entre os dois governos.

"Nada mudou em nossa opinião de que uma grande ofensiva terrestre em Rafah seria um grande erro", disse Kirby.

(Reportagem de Andrea Shalal e Steve Holland)