Economista do BCE vê progresso na inflação que pode reverter 'parte' das alta nos juros

O economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, reafirmou que a inflação mostra progresso na região e mostrou confiança de que o quadro nos salários se normalizará, após avanços recentes, o que permitirá reverter "parte" das altas nos juros da zona do euro. As declarações foram dadas durante entrevista realizada no dia 21 e veiculada nesta segunda-feira, 25, no podcast do próprio BCE, no qual ele lembrou que a instituição já previa que a inflação perdesse fôlego, por isso o quadro tem se desenrolado conforme esperado.

Lane afirmou que "em algum momento" será possível reverter parte das altas nos juros, sem se comprometer com prazos ou níveis para as taxas.

Ele recordou que, nas projeções de março do BCE, deve haver mais progresso nos preços e em 2025 a inflação deve se estabilizar "por volta da meta" de 2% do BCE.

Sobre os salários, o economista-chefe destacou que a inflação elevada não foi causada por ela, mas por custos mais altos com energia, sobretudo, por questões internacionais.

Nesse contexto, é natural que as pessoas tenham buscado melhoras nos salários, "para compensar em parte a alta no custo de vida".

Agora, o BCE ainda espera ver aumentos salariais mais elevados que o normal, "mas não acreditamos que seja uma espiral". Há "um processo de normalização" nos salários e o BCE se mostra confiante de que isso está em andamento, acrescentou.