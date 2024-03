Dólar termina sessão em baixa no Brasil após tocar em 5 reais

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) -Após ter atingido novamente a casa de 5 reais, o dólar à vista fechou a segunda-feira em queda ante o real, com participantes do mercado aproveitando as cotações mais altas para vender moeda, em meio à expectativa pela divulgação de dados e documentos econômicos no restante da semana, tanto no Brasil quanto no exterior.

O dólar à vista fechou o dia cotado a 4,9741 reais na venda, em queda de 0,49%. Em março, a moeda norte-americana acumula alta de 0,05%. Na cotação máxima do dia, às 10h01, o dólar marcou 5,0076 reais (+0,18%) e, na mínima, às 14h47, atingiu 4,9373 reais (-0,43%).

Perto das 17h10, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento na B3 caía 0,58%, a 4,975 reais na venda.

No início do dia o dólar à vista chegou a subir no Brasil, se reaproximando dos 5 reais, o que disparou um movimento de venda por parte de exportadores e investidores com posições compradas na moeda norte-americana, o que fez com que o dólar migrasse para o território negativo.

“Tivemos dois momentos na sessão. Primeiro, o dólar encostou nos 5 reais, em meio à expectativa pela agenda pesada (de indicadores) nesta semana”, comentou o diretor da Correparti Corretora, Jefferson Rugik. “Quando o dólar encostou em 5 reais, houve um desmonte de posições compradas, com investidores realizando lucros. Aí o dólar passou a acompanhar o exterior”.

O recuo do dólar ante o real durante toda a tarde estava em sintonia com o exterior, onde a divisa dos EUA registrou perdas ante outras moedas desde cedo.

Perto das 17h10, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,20%, a 104,220.

No Brasil, as atenções seguem voltadas para a divulgação de dados no restante da semana.

Na terça-feira serão divulgados a ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central e o IPCA-15 de março, além de números de confiança do consumidor dos EUA. Na quarta saem números do governo central e do Cadastro de Empregados e Desempregados (Caged) no Brasil. Na quinta-feira os destaques são o Relatório de Inflação do BC e o PIB dos EUA no quarto trimestre.

Na manhã desta segunda-feira, o BC vendeu todos os 16.000 contratos de swap cambial tradicional ofertados para rolagem dos vencimentos de junho.

(Edição de Pedro Fonseca)