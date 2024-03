Danone recebe autorização para vender negócios na Rússia

Nova York, 25 - A Danone anunciou na sexta-feira, 22, que autoridades reguladoras da Rússia aprovaram a transferência de seus negócios de produtos lácteos e de base vegetal (EDP, na sigla em inglês) no país para a empresa russa Vamin R LLC, também conhecida como Vamin Tatarstan. O acordo será concluído nas próximas semanas, afirmou a companhia francesa.A Danone iniciou o processo de venda em outubro de 2022, depois que o presidente russo, Vladimir Putin, colocou as operações locais da empresa sob controle do governo. Com a medida, a empresa registrou uma baixa contábil de 1,2 bilhão de euros (US$ 1,3 bilhão). Fonte: Dow Jones Newswires