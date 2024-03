Crise econômica no Líbano suscita aumento no número de casamentos precoces

O Líbano continua a sofrer os efeitos do colapso econômico e financeiro ocorrido no final de 2019 e que o Banco Mundial descreve como "uma das piores crises do mundo em 150 anos". O empobrecimento geral da população, a queda dramática do poder aquisitivo, a depreciação da moeda nacional e a destruição das redes de segurança social devido à falência do Estado tiveram impacto nos costumes e fizeram aumentar o número de casamentos precoces.

Paul Khalifeh, correspondente da RFI em Beirute

Um estudo recente realizado pela associação "Reunião das Mulheres Democráticas Libanesas" indica que o casamento de menores de 18 anos, de ambos os sexos, representa 20% desta população. Em 2023, este número era de 6%, segundo a Unicef. Outro dado grave: 87% destes casamentos precoces dizem respeito a meninas.

O estudo mostra também que 10% das uniões envolvem adolescentes com idades entre os 13 e 15 anos. A maioria dos casamentos de menores ocorre no norte da planície oriental de Bekaa, onde as tradições tribais e de clã permanecem profundamente enraizadas.

O aumento acentuado se deve à crise econômica que levou ao empobrecimento geral da população e, consequentemente, ao aumento do abandono escolar, especialmente entre as jovens.

Casamentos precoces entre refugiados sírios

O estudo foi realizado com uma amostra de 1.300 pessoas residentes no Líbano. A prática é ainda mais comum entre a comunidade síria no país, estimada pelas autoridades em mais de dois milhões de pessoas, ou um quarto da população, incluindo 830 mil registrados pela ONU.

Segundo os dados, 25% dos sírios de ambos os sexos se casaram antes dos 18 anos - uma grande maioria de meninas. O balanço mostra que 80% estão fora da escola devido à insegurança econômica e social nos acampamentos de refugiados.

Um passo importante foi dado em setembro passado, quando a Comissão Parlamentar de Direitos Humanos aprovou um projeto de lei que criminaliza o casamento de menores, impondo sanções aos pais. Mas para se tornar lei, o texto ainda terá de ser analisado por outras comissões antes de ser votado em sessão plenária do Parlamento.

Desde setembro de 2023, nada de novo foi feito para agilizar o procedimento. O projeto de lei continua nas gavetas da Câmara.

Além disso, o casamento de menores de 18 anos ainda é permitido pela maioria das comunidades religiosas

O confessionalismo, sistema de governo que une política e religião, em vigor no Líbano, concede a gestão do estatuto pessoal às comunidades religiosas. Os líderes espirituais são essenciais quando se trata de casamentos, divórcios e questões de herança. Sem seu acordo, a criminalização do casamento precoce não pode ser aprovada. Ainda há um longo caminho a percorrer antes de convencê-los.