Conselho de Segurança da ONU adota primeira resolução exigindo cessar-fogo imediato em Gaza

Depois de mais de cinco meses de guerra, o Conselho de Segurança da ONU adotou nesta segunda-feira (25) uma resolução exigindo um "cessar-fogo imediato" na Faixa de Gaza. A iniciativa havia sido bloqueada várias vezes pelos Estados Unidos. Desta vez os americanos se abstiveram, aumentando a pressão sobre seu aliado israelense.

A resolução adotada sob aplausos por 14 votos a favor e uma abstenção, "exige um cessar-fogo imediato para o mês do Ramadã" - que já começou há duas semanas. A iniciativa deverá "conduzir a um cessar-fogo duradouro", e "exige a libertação imediata e incondicional de todos os reféns".

"Durante cinco meses, o povo palestino sofreu terrivelmente. Este banho de sangue continuou durante muito tempo. É nossa obrigação colocar fim a ele. Finalmente, o Conselho de Segurança está assumindo suas responsabilidades", saudou o embaixador argelino Amar Bendjama, ainda que as resoluções vinculativas do Conselho sejam regularmente ignoradas pelos Estados envolvidos.

Ao contrário do texto americano rejeitado sexta-feira (22) pelos vetos russo e chinês, a resolução não vincula estes pedidos aos esforços diplomáticos do Catar, dos Estados Unidos e do Egito, mesmo que "reconheça" a existência destas negociações que visam uma trégua acompanhada de uma troca de reféns e prisioneiros palestinos.

Na sexta-feira, a Rússia e a China vetaram um projeto de resolução americana que enfatizava a "necessidade" de um "cessar-fogo imediato" em Gaza, no âmbito das negociações para a libertação dos reféns capturados durante o ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023.

Alguns observadores consideraram a adoção como uma evolução substancial na posição de Washington, sob pressão para limitar seu apoio a Israel, enquanto a ofensiva israelense deixou mais de 32.000 mortos em Gaza, segundo o Ministério da Saúde do Hamas.

Negociações com EUA

Os Estados Unidos tinham se oposto sistematicamente ao termo "cessar-fogo" nas resoluções anteriotes analisadas pelo Conselho de Segurança da ONU, bloqueando três textos consecutivos.

Mas a iniciativa americana rejeitada não pedia explicitamente a um cessar-fogo imediato, utilizando palavras consideradas ambíguas pelos países árabes, China e Rússia, que denunciaram o "espetáculo hipócrita" dos Estados Unidos.

A resolução adotada nesta segunda-feira resultou do trabalho dos membros não permanentes do Conselho, que negociaram durante todo o fim de semana com os Estados Unidos para tentar evitar outro fracasso, segundo fontes diplomáticas. O texto também faz um apelo à "remoção de todos os obstáculos" à ajuda humanitária.

O Conselho de Segurança da ONU está há anos dividido sobre a questão israelo-palestina. Desde o último 7 de outubro, apenas duas resoluções das oito submetidas à votação sobre a Faixa de Gaza, essencialmente humanitárias, foram aprovadas. Sem grandes resultados, depois de cinco meses e meio de guerra, a entrada de ajuda no enclave sitiado continua em grande parte insuficiente. Segundo as Nações Unidas, 1,1 milhão de pessoas sofrem com a escassez de alimentos no território.

A nova resolução condena também "todos os atos terroristas", mas sem mencionar os ataques do Hamas de 7 de outubro, que resultaram na morte de pelo menos 1.160 pessoas, a maioria civis, segundo dados oficiais israelenses. Do lado palestino, o balanço de vítimas está em 32.226 óbitos.

Nenhuma resolução adotada pelo Conselho ou pela Assembleia Geral da ONU desde 7 de outubro condenou especificamente o Hamas, uma ausência sistematicamente criticada por Israel.

