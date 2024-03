Intestino saudável ajuda a emagrecer: veja o que comer e o que evitar

Esta é a versão online para a edição desta segunda-feira (25/03) da newsletter VivaBem. Para assinar esse e outros boletins gratuitamente e recebê-los diretamente no seu email, cadastre-se aqui.

Você já deve ter ouvido falar que o bom funcionamento do intestino é importante para o bem-estar, a prevenção de doenças e o emagrecimento. Isso é verdade e estudos mostram que pessoas obesas têm uma proporção maior de "bactérias ruins" no intestino.

Pois é. O órgão é repleto de bactérias (boas e ruins) que participam de várias funções —desde a digestão e a metabolização de alimentos até o reforço do sistema imunológico, a produção de vitaminas e de neurotransmissores. Manter o equilíbrio entre esses micro-organismos é essencial. Como fazer isso? Com uma boa alimentação...

O que comer?

Alimentos ricos em fibras, como frutas, verduras, legumes, leguminosas (feijão, lentilha, grão-de-bico, ervilha) e os grãos integrais (aveia, trigo integral e milho, por exemplo), devem estar todos os dias no seu cardápio.

As fibras servem de alimento para as bactérias "do bem" e permitem que esses micro-organismos se multipliquem, ocupando o lugar das bactérias "ruins".

Também são indicados os que são ricos em probióticos naturais, como iogurte natural e leite fermentado.

O que evitar?

Deixe fora do seu cardápio ou consuma raramente alimentos ultraprocessados, bebidas alcoólicas e tudo que tem excesso de açúcares e de gorduras.

Saiba mais sobre o que pode comprometer a saúde do intestino em reportagem de VivaBem sobre o assunto.

Quer emagrecer de forma saudável?

