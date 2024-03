Citroën revela nome de novo SUV cupê; veja o que já sabemos sobre o carro

A Citroën revelou nesta segunda-feira o nome do seu SUV cupê. Ele será chamado de Basalt, com apresentação oficial programada para a próxima quarta-feira (27).

O Citroën Basalt foi desenvolvido especialmente para "necessidades e desejos dos consumidores da América do Sul", segundo a marca.

O modelo, que tem como base o Aircross, teve apenas uma foto, da silhueta de sua traseira, divulgada pela Citroën. Ela mostra um pequeno terceiro volume após o vidro traseiro, com lanternas que invadem as laterais.

O que já sabemos sobre o novo SUV

Flagra protótipo do novo Citroën C3 FastLounge Imagem: Raimundo Couto/Autotempo

De acordo com o colunista do UOL Carros Marlos Ney Vidal, o novo SUV da Citroën será construído a partir da plataforma CMP e produzido em Porto Real (RJ), assim como os irmãos C3 e C3 Aircross.

Estreia do segundo SUV da Citroën só ocorrerá no segundo semestre de 2024.

Ele seguirá com medidas próximas às do C3 Aircross, mantendo os 2,75 metros de distância de entre-eixos, a largura de 1,67 m e a altura de 1,72 m. O comprimento também deverá ficar próximo aos 4,32 m do irmão.

Assim como o Fiat Fastback, o porta-malas se abrirá com a tampa integrada. O SUV é inclusive candidato a ter o maior bagageiro do segmento.

Por dentro, o SUV cupê seguirá o que já é visto no C3 Aircross, mantendo o painel com quadro de instrumentos 100% digital e os bancos dianteiros.

Em relação aos itens de segurança, o C3X terá os mesmos quatro airbags do C3 Aircross, controles de tração e estabilidade, freios ABS com EBD, assistente de partida em rampa, entre outros equipamentos

Motor 1.0 Turbo Flex 200 está mantido, com seus 130 cv de potência e torque de 20,4 kgfm, sempre ligado ao câmbio CVT que simula sete marchas virtuais.

