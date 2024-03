Cidinha: Brazão era oportunista que 'puxava saco' da direita e da esquerda

A ex-deputada Cidinha Campos contou no UOL News da manhã desta segunda-feira (25) que Domingos Brazão não tinha lado político e puxava saco da esquerda e da direita.

Brazão nem tinha lado. Ele era um oportunista que tanto puxava saco da esquerda como da direita, o que ele queria era cargos e terras.

Não sei como ele conseguiu calar tantas pessoas. Só a compra não explica, é a omissão também do poder público.

Cidinha lembra que comprou arma por conta de ameaças de Brazão: 'Vou morrer atirando'

A ex-parlamentar justificou quando comprou uma arma para se defender.

É o tipo de bobagem que a gente faz, que acha que ter uma arma na bolsa resolve. Andei armada, sim. Tinha medo, me sentia só, andando de carro por essa cidade para todo lado.

Pensava: 'Meu Deus do céu, vou morrer atirando'. Não quero morrer, nem nunca quis morrer. O negócio é você ser defendido pela lei, pelo Ministério Público e pela Justiça.

Cidinha: Rivaldo cansou de ir ao meu gabinete saber do Brazão

Ela conta que a suspeita da participação do delegado na morte de Marielle foi uma "punhalada".

Esse delegado, eu estou indignada de estar envolvido nisso. Ele cansou de ir ao meu gabinete: 'Eu quero ajudar na sua investigação com o Brazão'. A boba aqui entregava tudo. Provavelmente, ele levava tudo o que eu sabia para a família Brazão.

Eld tinha uma imagem de um delegado eficiente, do bem, interessado em diminuir a violência e me ajudar. Ele ia ao meu gabinete, com uma cara de 'anjo barroco', e daí eu me deixei levar por essa aparência de bondade. Não havia nenhuma denúncia contra ele antes disso.

Ele queria me ajudar e, como eu estava precisando de ajuda, eu dizia: 'Olha, o Brazão tem essa e essa casa e fez isso, isso e isso'. Eu entregava o ouro ao bandido, literalmente.

A minha surpresa ontem foi mais do que surpresa, foi uma punhalada.

