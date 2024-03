China promete tratar empresas estrangeiras de forma igualitária em meio a esforço para renovação industrial

Por Liangping Gao e Ryan Woo e Jing Xu

PEQUIM (Reuters) - A China se comprometeu nesta segunda-feira a tratar as empresas estrangeiras da mesma forma que as empresas nacionais, em uma tentativa de atrair mais investimentos estrangeiros, cooperação e conhecimento especializado, à medida que a maior economia da Ásia se move para renovar e fortalecer suas cadeias industriais.

"A China garantirá totalmente o tratamento nacional para as empresas estrangeiras, de modo que mais empresas estrangeiras possam investir na China com confiança e tranquilidade", disse o vice-ministro do Comércio, Guo Tingting, no Fórum de Desenvolvimento da China, em Pequim.

Guo não deu detalhes sobre como a China garantiria o "tratamento nacional", ou o tratamento igualitário de empresas nacionais e estrangeiras de acordo com os princípios da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Durante anos, as empresas ocidentais se queixaram de acesso desigual na China, um vasto mercado consumidor e também fornecedor global de matérias-primas e componentes. Os governos ocidentais expressaram preocupação com "coerção econômica", e várias empresas consideraram a possibilidade de "retirar o risco" de exposição às cadeias de suprimentos e operações da China.

A introdução pela China de uma lei antiespionagem mais ampla, proibições de saída do país e batidas em consultorias e empresas esfriaram ainda mais os fluxos de fundos estrangeiros. O investimento estrangeiro direto contraiu 8% no ano passado.

A tensão geopolítica, principalmente com os Estados Unidos, em uma série de questões, incluindo a preocupação dos EUA de que os chips e a tecnologia de inteligência artificial (IA) dos EUA possam ser usados para impulsionar as capacidades militares chinesas, também pesou sobre o sentimento dos investidores.

Em resposta, a China intensificou os esforços para atender às preocupações dos investidores estrangeiros, comprometendo-se a proteger os direitos das empresas estrangeiras e prometendo ampliar ainda mais a entrada em seus mercados.

A China continuará a abrir áreas de alto nível da indústria e das finanças e a criar mais oportunidades de mercado, além de proteger firmemente um sistema de comércio multilateral com a OMC em seu centro, disse Guo.

No domingo, o primeiro-ministro Li Qiang disse que a China continuará a se esforçar para criar um ambiente de negócios de primeira classe e para receber empresas de todo o mundo para investir no país.