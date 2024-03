Candidata presidencial da oposição na Venezuela, Yoris, diz que sua idade não é desvantagem

Por Vivian Sequera e Mayela Armas

CARACAS (Reuters) - Corina Yoris, de 80 anos, aspirante a candidata da oposição à Presidência da Venezuela, disse nesta segunda-feira que sua idade não seria uma desvantagem, conforme ela mira a eleição de julho contra o atual presidente, Nicolás Maduro.

Yoris foi nomeada candidata da oposição na sexta-feira por María Corina Machado, que venceu a disputa pela indicação da oposição com uma vitória esmagadora no ano passado, mas foi proibida de ocupar cargos públicos.

Ao contrário dos Estados Unidos, onde as idades dos dois candidatos à Presidência -- 81 e 77 anos -- dominaram a campanha, pouco se falou na Venezuela sobre a idade de Yoris.

Mas se ela triunfasse até julho, teria 86 anos no final de seu mandato e provavelmente seria uma das líderes mundiais mais velhas.

Yoris, uma acadêmica respeitada, disse à Reuters em uma entrevista que não era tão ágil fisicamente como antes, mas que sua "mente está muito lúcida".

"É apenas a força física que determina a capacidade de realizar uma tarefa da magnitude que temos? Acho que devemos enfatizar a capacidade encontrada aqui", disse ela, apontando para sua cabeça e seu coração.

Segunda-feira é o prazo final para Yoris registrar sua candidatura, mas não ficou claro se o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela aceitaria sua candidatura.

Se o CNE disser que ela não pode se candidatar, a oposição deverá encontrar um novo candidato e terá até 20 de abril para fazê-lo.

Yoris disse que estava aberta a discussões com Maduro.

"Tenho que negociar com ele. Estou lhe dizendo que ele deve cumprir a Constituição", disse ela.

O Partido Socialista, no poder na Venezuela, autorizou Maduro, um ex-motorista de ônibus de 61 anos, a buscar uma segunda reeleição para outro mandato de seis anos e ele se registrou com sucesso como candidato no CNE na segunda-feira.

"Haverá eleições com ou sem vocês", disse Maduro do prédio do CNE em Caracas, referindo-se à oposição.

Pelo menos nove outros candidatos também se registraram, embora a maioria seja vista como próxima ao governo e sem apoio significativo dos eleitores, de acordo com pesquisas de opinião.