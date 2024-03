Câmara da Itália votará moção contra Salvini na quarta-feira

ROMA, 25 MAR (ANSA) - A Câmara dos Deputados da Itália adiou para a próxima quarta-feira (27) a votação de uma moção de desconfiança contra o vice-premiê e ministro dos Transportes, Matteo Salvini.

Apoiado por outros parlamentares da oposição, Matteo Richetti, do partido Ação, apresentou a moção apontando uma recusa do também ex-premiê a condenar as ações do governo russo de Vladimir Putin.

Richetti garantiu não ter apresentado o texto por oposição política: "O mérito da discussão diz respeito a um ponto muito específico: o vice-presidente do Conselho assinou, como líder do partido Liga, um acordo com seu correspondente líder do partido de Putin na Rússia, e isso não é uma questão de formalidade teimosa".

"Todos nós podemos fechar acordos políticos que envolvam também partidos de outros países, mas respondemos por nossas ações, porque um acordo contém compromissos e trata-se de um acordo feito com o partido de Putin, de um país que está se manchando, não só pela agressão à Ucrânia, também pelo que aconteceu a [Alexei] Navalny, e pela legislação repressiva contra todos os opositores", disse.

No acordo em questão, as siglas falam em "expandir a cooperação entre a Federação Russa e a República italiana na troca de informações". Os parlamentares querem saber se o entendimento segue em vigor e quais são as aplicações. (ANSA).

