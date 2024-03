Câmara agenda homenagem a Marielle e Anderson após elucidação do crime

A Câmara dos Deputados agendou uma homenagem à Marielle Franco e a Anderson Gomes amanhã (26), após a elucidação do crime.

O que aconteceu

Requerimento foi assinado por deputados do PT e PSOL, encabeçados por Talíria Petrone (RJ). Qualquer parlamentar pode propor uma sessão solene para comemorações especiais, segundo o regimento interno da Câmara.

Para os parlamentares, os assassinatos de Marielle e Anderson representam um "atentado contra o livre exercício do mandato parlamentar, a integridade da democracia e o próprio Legislativo brasileiro".

Sessão foi agendada após elucidação do atentado ontem (24). A PF prendeu dois suspeitos de serem os mandantes, o conselheiro do TCE-RJ Domingos Brazão e o irmão dele, o deputado federal Chiquinho Brazão. O delegado Rivaldo Barbosa também foi detido, acusado de obstruir as investigações e ajudar no planejamento do crime.

Defesa de irmãos Brazão negaram envolvimento, e a do delegado Rivaldo disse que ainda não teve acesso à decisão que decretou a prisão, então não iria se manifestar. O ministro do STF Alexandre de Moraes tirou ontem o sigilo dos documentos da investigação (veja a íntegra).

Dúvida sobre quem mandou matar vereadora carioca durou seis anos. Em 14 de março de 2018, Marielle e o motorista Anderson Gomes foram mortos a tiros quando voltavam de um evento na região central do Rio. A assessora Fernanda Chaves, que também estava no carro, sobreviveu.