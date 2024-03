Bolsonaro passou 2 dias na Embaixada da Hungria, diz jornal

(ANSA) - BRASÍLIA, 25 MAR - A Polícia Federal brasileira deve apurar as imagens das câmeras de segurança da Embaixada da Hungria em Brasília que registraram a presença de Jair Bolsonaro durante dois dias no local, após uma operação autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na qual o passaporte do ex-presidente foi confiscado.

O jornal The New York Times divulgou as imagens do ex-mandatário entrando na representação diplomática europeia em 12 de fevereiro e saindo do local dois dias depois.

O político brasileiro foi recebido pelo embaixador húngaro no Brasil, Zoltán Szentgyorgyi, segundo a reportagem do jornal americano, reproduzida na imprensa brasileira.

A Polícia Federal (PF) deflagrou a operação Tempus Veritatis em 8 de fevereiro, quando Bolsonaro foi obrigado a entregar seu passaporte e proibido de deixar o país.

Segundo uma fonte que falou em condição de anonimato, a Embaixada da Hungria tinha o plano de abrigar Bolsonaro e poderia conceder "asilo político" a ele.

O NYT disse, além disso, que Bolsonaro está tentando "alavancar sua amizade" com o primeiro-ministro Viktor Orbán, líder de extrema-direita com quem tem uma boa relação.

Orbán esteve no Brasil em janeiro de 2019 para a posse de Bolsonaro, que também viajou para a Hungria em 2022.

Ao portal Metrópoles, Bolsonaro admitiu que esteve no local: "Não vou negar que estive na embaixada sim. Não vou falar onde mais estive. Mantenho um círculo de amizade com alguns chefes de estado pelo mundo. Estão preocupados. Eu converso com eles assuntos do interesse do nosso país. E ponto final. O resto é especulação". (ANSA).

