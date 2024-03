Reinaldo: Bolsonaro em embaixada pode justificar prisão preventiva

O colunista do UOL Reinaldo Azevedo afirmou durante o programa Olha Aqui! que o fato de o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ter passado dois dias na embaixada da Hungria, em Brasília, pode ser suficiente para que ele seja preso preventivamente.

Bolsonaro tentou fugir e isso tem desdobramentos. Bolsonaro é investigado e o artigo 312 do Código de Processo Penal diz que uma das razões da prisão preventiva é o risco de não cumprimento da lei penal, leia-se, fuga ou risco de fuga. O que vemos é alguém que demonstra disposição de fugir para não cumprir a lei penal. (...) ele está disposto a atuar para o não cumprimento da lei penal e essa é uma das razões para a prisão preventiva. Parece que isso é uma evidência de que ele pretende fugir, a menos que exista uma outra boa razão para alguém dormir em uma embaixada. A partir de agora, qualquer movimento mais brusco ou estranho de Bolsonaro, tem-se um elemento muito forte para prendê-lo preventivamente. Reinaldo Azevedo

No dia 8 de fevereiro, Bolsonaro teve seu passaporte apreendido durante operação da PF que mirava grupo que tentou dar golpe após as eleições. Hoje (25) o jornal norte-americano New York Times divulgou a informação que Bolsonaro passou dois dias na embaixada da Hungria após o episódio. O ex-presidente permaneceu no local do dia 12 de fevereiro até 14 de fevereiro.

Para Reinaldo, a revelação demonstra que Bolsonaro pretendia pedir asilo político para o primeiro-ministro de extrema direita da Hungria, Viktor Orbán, e fugir do país.

Bolsonaro ficou lá esperando até saber se teria prisão decretada ou não, se seria preso ou não. Em caso afirmativo, ele ficaria na embaixada e não poderia ser capturado lá. Ele estava planejando o asilo político e fugir do Brasil. Ele tentou uma fuga e só isso explica. Ele não ficou com vontade de dormir lá para saber como é o colchão da embaixada da Hungria no Brasil. É claro que ele recebeu uma informação, que estava errada, de que seria preso, e estava tentando se livrar. Viktor Orbán é um dos líderes da extrema direita mundial. Reinaldo Azevedo

Por fim, o colunista do UOL ressaltou que Bolsonaro mostrou sua intenção de fuga e que isso demonstra que ele não pretende cumprir pena em caso de uma condenação.

Ele demonstrou claramente intenção de fugir. (...) a partir de agora existe a informação da disposição de Bolsonaro para fugir e é preciso que se tenha claro que Bolsonaro, se condenado, não pretende cumprir a pena. Reinaldo Azevedo

