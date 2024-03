Belém deve estar pronta para sediar a COP em 2025, avalia Alckmin

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta segunda-feira, 25, que Belém, no Pará, deverá estar pronta, em novembro do ano que vem, para receber a COP30, como é chamada a conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre mudanças climáticas.

"Temos ainda quase dois anos, mais de um ano e meio. O trabalho já começou a ser feito", disse Alckmin a jornalistas ao responder a uma pergunta sobre a possibilidade de o evento, marcado para os dias 10 a 21 de novembro de 2025, ter outras sedes em caso de atrasos nas obras em Belém. Conforme o vice-presidente, a realização da conferência em Belém carrega um simbolismo por a capital paraense estar dentro da Amazônia Legal.

"Então, eu diria que tem tudo para ser uma COP muito bem-sucedida", reforçou Alckmin após participar da abertura do seminário "Brasil rumo à COP 30", realizado pela Editora Globo.