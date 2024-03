Por que esta impressora vale o investimento? Veja o que diz quem comprou

Seja para imprimir um relatório, tarefas escolares ou fazer cópia de um documento, ter uma impressora em casa ainda facilita muito o dia a dia. Elas são rápidas, econômicas e, o melhor de tudo, o valor está cada vez mais acessível.

Uma opção que faz muito sucesso na Amazon, parceira do UOL, é a impressora multifuncional HP DeskJet Ink Advantage. Ela já foi avaliada por mais de 18,4 mil pessoas e tem nota média de 4,6 de um máximo de 5. Veja o que essa impressora tem de bom e o que diz quem comprou.

O que ela tem de bom?

Imprime, digitaliza e copia documentos;

Se conecta sem fio, por bluetooth e wi-fi, com computadores e dispositivos móveis;

Configuração simples, via app HP Smart;

Possui porta USB para conectar ao computador;

Um ano de garantia.

O que diz quem comprou?

Impressora ótima pelo preço, é bonita, se conecta via wireless (sem fio), a instalação foi super fácil, o programa da HP tem muitas informações como a quantidade de tinta ainda disponível e a qualidade da impressão é muito boa. Eu uso o Adobe Acrobat grátis que possui muitas funcionalidades que são compatíveis com essa impressora, dá vontade de ficar imprimindo coisas atoa só para usar de tão excelente, ainda mais pelo preço dela, recomendo demais!

João Vitor Costa

Fácil de instalar e atende todos os requisitos básicos. Comprei para fazer personalizados em papel e está ótima para uma impressora simples!

Luiza Stefhany

Equipamento de excelente qualidade. Utilizo em ambiente caseiro, familiar e atende todas as nossas necessidades. Tem ótima durabilidade. Recomendo

Carlos Oliveira

Excelente compra, com uma ótima qualidade de impressão. Ideal para escritório com necessidades básicas de impressão e para pequenos trabalhos artísticos também.

Manada Oliveira

Muito boa impressora. Recursos incríveis e muito funcional. A função sem fio é realmente muito útil. No meu caso, foi bem fácil a instalação tanto no PC quanto no celular.

Cassiano Guedes

Pontos de atenção

No entanto, algumas pessoas pontuaram que tiveram dificuldade na instalação e com a conexão wi-fi, e que o cartucho acaba com rapidez. Confira:

É uma impressora boa para quem imprime coisas simples e do dia a dia. O cartucho acaba com muita rapidez. Portanto, se você deseja imprimir todos os dias não recomendaria. No mais, fácil instalação. Aplicativo muito bom e intuitivo e consigo imprimir com muita facilidade através do meu celular, tablet e computador.

Luana

A impressora é boa, gostei e recomendo. Porém, deu um pouco de trabalho para instalar porque ela não é compatível com Windows 7, tive que instalar o Windows 10. Depois de instalado o Windows 10, a instalação foi fácil, sem problema nenhum.

Avaliação anônima da Amazon



Dificuldade em fazer funcionar comunicação wi-fi com determinados modelos de notebook, mas com o celular funcionou super bem (Motorola e Samsung)

Carioquinha

