'Atualização tecnológica' faz radares deixarem de multar motoristas em SP

Quem circula pela cidade de São Paulo já deve ter percebido que vários radares do tipo lombada eletrônica (aqueles com os visores que mostram a velocidade quando o carro passa) não estão funcionando. Aliás, alguns até foram vistos envoltos em papelão.

Fomos atrás da CET para desvendar o que está acontecendo. Segundo a empresa estatal, os aparelhos passam por "atualização tecnológica".

"A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) esclarece que os equipamentos de fiscalização citados pela reportagem passam por atualização tecnológica, prevista pela legislação, para renovação dos certificados de avaliação do Ipen/Inmetro. Essa atualização será aplicada em todos os equipamentos tipo barreira/lombada, gradativamente, (dentro do prazo de até 30 dias)", afirma.

Imagem: Divulgação / DAER

Essa medida, segundo o órgão, está de acordo com a Resolução 798 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito) e terá duração total de até um ano. Neste dispositivo de regulamentação do trânsito, em vigor desde novembro de 2020, são apresentados critérios técnicos, regras e homologações para instalação, funcionamento, uso e vistoria de radares fixos ou portáteis.

Trata-se da mesma norma que ficou famosa por vetar a instalação dos radares em locais pouco visíveis e por obrigar que os aparelhos do tipo fixo sejam precedidos de sinalização sobre qual é a velocidade máxima permitida.

