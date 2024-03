Alerta de ameaça terrorista sobe para nível máximo na França após ataque perto de Moscou

A França elevou seu nível de alerta para atentados para a categoria máxima após o ataque da última sexta-feira (22) à casa de shows Crocus City Hall, nos arredores de Moscou. O anúncio foi feito neste domingo (22) pelo primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, após uma reunião do Conselho de Defesa presidido pelo chefe de Estado francês, Emmanuel Macron.

"Diante da reivindicação do atentado pelo grupo Estado Islâmico e das ameaças que pesam sobre o nosso país, decidimos elevar a ameaça para o nível máximo", publicou Attal na rede social X. Macron presidiu neste domingo (24) a reunião do Conselho de Defesa sobre o atentado nos arredores de Moscou e suas consequências, a quatro meses do início dos Jogos Olímpicos em Paris.

"A reivindicação do atentado em Moscou vem do Estado Islâmico-Khorasan, organização que ameaça a França e participou recentemente de atentados abortados em vários países europeus, entre eles França e Alemanha", divulgou o gabinete do primeiro-ministro, em um comunicado.

O alerta havia sido reduzido em janeiro para a categoria 2, que indica "segurança reforçada" e é a penúltima de três níveis. Em caso de urgência máxima, como é o caso agora, o governo francês está autorizado a tomar medidas excepcionais. Entre elas, o fechamento de estradas, do metrô, e a proibição de viagens escolares, por exemplo.

À la suite de l'attentat de Moscou, un Conseil de Défense et de Sécurité nationale a été réuni ce soir à l'Elysée par le Président de la République.



Compte tenu de la revendication de l'attentat par l'état islamique et des menaces qui pèsent sur notre pays, nous avons décidé de... ? Gabriel Attal (@GabrielAttal) March 24, 2024

"O primeiro-ministro pediu ao secretário-geral da Defesa e Segurança Nacional que convoque nesta segunda-feira uma reunião envolvendo todos os serviços de segurança afetados pelo aumento do nível de Vigipirate", acrescentou.

Dispositivo contra atentados foi reforçado após os ataques de 2015

O plano contra atentados é conhecido na França como Vigipirate e existe desde 1978. No total, ele inclui mais de 300 medidas e muitas são confidenciais. Elas podem ser aplicadas em 13 áreas, como saúde, cibersegurança e sistemas de alerta e mobilização. Inclui, ainda, conselhos comportamentais, como treinamentos nas escolas em caso de atentado, por exemplo.

Em paralelo a esse sistema, a Operação Sentinela mobiliza 7.000 soldados na França. Além disso, há 3.000 militares em alerta permanente. O reforço das medidas aconteceu após os atentados de 13 de novembro de 2015, que deixaram 236 mortos em Paris.

Ataque em Moscou deixou 137 mortos

O ataque de sexta-feira na prefeitura de Crocus, perto de Moscou, deixou pelo menos 137 mortos e 182 feridos, de acordo com o balanço mais recente.

Os investigadores continuam a vasculhar os escombros do edifício da casa de shows, destruído por um grande incêndio iniciado pelos atacantes. O grupo jihadista Estado Islâmico (EI) reivindicou a autoria do ataque, mas Moscou ainda não acusou o grupo.

No sábado, o presidente russo, Vladimir Putin, disse que os suspeitos foram detidos "enquanto se dirigiam para a Ucrânia". O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou o seu homólogo russo de querer "transferir a culpa" para o seu país.

Adrienne Watson, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, disse que o EI tem "responsabilidade exclusiva" pelo massacre e que não houve "envolvimento ucraniano". Este ataque é o mais mortal na Rússia nas últimas duas décadas.

(RFI e AFP)