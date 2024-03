Adolescente é apreendido por furtar 82 cartões de banco no Lollapalooza

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar por suspeita de furtar 82 cartões de banco durante o Lollapalooza Brasil, em São Paulo.

O que aconteceu

Adolescente foi apreendido com as dezenas de cartões furtados. A idade dele não foi revelada pela polícia. Ele estava acompanhado de outras duas pessoas, que conseguiram fugir. O jovem foi conduzido ao 11º DP de Santo Amaro, segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo, no terceiro dia do evento, ocorrido neste domingo (24)

Outras 10 pessoas foram presas, e 44 celulares foram recuperados durante os três dias de evento. Entre os detidos, está um trio suspeito de furtar 32 celulares, além de quatro pessoas que eram procuradas pela Justiça e foram identificados com o uso de câmeras de reconhecimento facial.

Alguns dos celulares recuperados eram de alto valor, chegando a custar R$ 9 mil. Ao menos três aparelhos já foram devolvidos às vítimas.

Homem procurado pela Justiça foi detido durante festival. Com envolvimento em casos de violência doméstica, ele foi detido enquanto curtia shows, na sexta-feira (22).

Polícia recebeu 263 chamados sobre furtos e roubos durante o Lollapalooza. Aproximadamente 2 mil policiais militares e civis participaram da segurança no evento.