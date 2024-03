Ações europeias têm alta leve em início de semana encurtada pelo feriado de Páscoa

Por Sruthi Shankar e Johann M Cherian

(Reuters) - As ações europeias registraram ganhos leves e alcançaram fechamentos recordes nesta segunda-feira, no início de uma semana encurtada pelos feriados de Sexta-feira Santa e Páscoa, com investidores digerindo fortes ganhos recentes estimulados por opiniões mais brandas em relação à inflação por parte dos principais bancos centrais.

O índice pan-europeu STOXX 600 subiu 0,1%, impulsionado por uma alta de 0,9% nas ações de energia, enquanto as empresas de mídia estiveram entre as de pior desempenho.

Na semana passada, o Federal Reserve reiterou sua projeção de que cortará a taxa de juros em 75 pontos-base até o final do ano, enquanto o Banco da Inglaterra disse que a economia está indo na direção certa para cortes de juros.

Enquanto isso, o Banco Nacional Suíço surpreendeu os mercados ao reduzir os custos de empréstimos em 25 pontos-base.

Os investidores esperam que o Fed, o Banco Central Europeu e o Banco da Inglaterra adotem, cada um, apenas 75 pontos-base de cortes até o final deste ano, em três movimentos de 25 pontos.

"Embora possamos discutir quando será o próximo corte nos juros, o fato é que os bancos centrais de todo o mundo estão caminhando para um ciclo de flexibilização. Os investidores em ações geralmente são otimistas e estão procurando uma desculpa para comprar", disse Mohit Kumar, economista-chefe europeu da Jefferies.

O Goldman Sachs elevou sua meta para o STOXX 600 no final do ano de 2024, de 510 para 540, citando uma possível melhora no crescimento econômico e a flexibilização da política monetária nos bancos centrais. A meta mais recente implica uma alta de quase 6% em relação ao fechamento de sexta-feira, de 509,64.

O índice de referência está encaminhado para um ganho trimestral de 6,5%, após altas semelhantes no último trimestre de 2023, conforme investidores apostam na flexibilização da política monetária nas economias globais.

Os mercados europeus estarão fechados na sexta e na segunda-feira para os feriados da Sexta-feira Santa e da Páscoa.