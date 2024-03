Ações da China e de Hong Kong fecham em baixa com realização de lucros

XANGAI (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong fecharam em queda nesta segunda-feira, lideradas por ações de tecnologia e mídia, uma vez que a realização de lucros nesses setores limitou os avanços dos principais índices.

O CSI Anime Comic Game Index caiu 4,6%, a maior queda percentual diária em um mês, depois de subir quase 30% desde o início de fevereiro.

Os gigantes da tecnologia negociados em Hong Kong tiveram queda de 0,5%.

As ações do setor imobiliário foram um dos poucos pontos positivos na sessão, depois que o primeiro-ministro, Li Qiang, disse que a China otimizará ainda mais a política imobiliária.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 0,54%, com seu subíndice do setor financeiro caindo 0,5%, o setor de bens de consumo básicos recuando 0,76%, o índice do setor imobiliário em alta de 1,62% e o subíndice do setor de saúde perdendo 0,6%.

O índice de Xangai caiu 0,71%, enquanto o índice Hang Seng, de Hong Kong, recuou 0,16%.

O subíndice do Hang Seng que acompanha as ações de energia subiu 1,2%, enquanto o setor de TI avançou 0,11%, o setor financeiro terminou com queda de 0,91% e o setor imobiliário subiu 0,11%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 1,16%, a 40.414 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,16%, a 16.473 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,71%, a 3.026 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,54%, a 3.525 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,40%, a 2.737 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,18%, a 20.192 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,62%, a 3.198 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,53%, a 7.811 pontos.