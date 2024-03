Ucrânia diz ter atingido dois navios de guerra russos em ataques à Crimeia

KIEV (Reuters) - Os militares ucranianos afirmaram ter atingido dois grandes navios de desembarque russos em ataques na península anexada da Crimeia, neste domingo, bem como um centro de comunicações e outras infraestruturas usadas pela marinha russa no Mar Negro.

O comunicado não informou como atingiu os alvos, mas uma autoridade russa instalada na região relatou um grande ataque aéreo ucraniano e disse que as defesas aéreas derrubaram mais de 10 mísseis sobre o porto de Sebastopol, na Crimeia.

"As forças de defesa da Ucrânia atingiram com sucesso os grandes navios de desembarque Azov e Yamal, um centro de comunicações e também várias instalações de infraestrutura da Frota Russa do Mar Negro na Crimeia temporariamente ocupada", disseram os militares ucranianos.

Mikhail Razvozhayev, governador de Sebastopol instalado pela Rússia, disse no aplicativo de mensagens Telegram que um homem de 65 anos foi morto após estilhaços atingirem três casas.

Ele também disse neste domingo que a infraestrutura de transporte, incluindo barcos e ônibus de passageiros, foi parcialmente danificada, com janelas quebradas em cinco barcos. Três ônibus de passageiros, 13 ônibus escolares e um trólebus estavam entre os veículos danificados, acrescentou.

A Reuters não conseguiu verificar imediatamente a extensão dos danos.

(Reportagem de Pavel Polityuk)