Texto escrito por Berlusconi dias antes de morrer é revelado

MILÃO, 24 MAR (ANSA) - A família do ex-primeiro-ministro da Itália Silvio Berlusconi revelou o último texto escrito pelo empresário, morto em junho passado em decorrência de uma leucemia crônica.

O conteúdo, escrito a mão por Berlusconi apenas dois dias antes de morrer, foi revelado por sua filha, Marina, no prefácio do novo livro de Paolo Del Debbio. O ex-senador resolveu escrevê-lo no formato de perguntas e respostas.

O principal assunto do texto foi o partido Força Itália (FI), fundado em 2013 pelo próprio Berlusconi.

"Força Itália é a festa do coração e do amor para todos. É o partido que acredita em Deus e no seu amor por todos nós, é o que ajuda quem precisa e o que dá para quem não tem. É a legenda do mundo sem fronteiras, do mundo que se ama, do mundo unido e respeitoso", afirmou o ex-premiê.

Marina revelou que jamais vai esquecer de ver seu pai escrevendo nos quatro pedaços de papel no hospital. A italiana acrescentou que ficou emocionada com o momento.

"Eu o visitei na noite anterior e ele estava bem, mas no dia seguinte, infelizmente, encontrei outro homem: abandonado em uma poltrona, sofrendo e muito cansado. Ele pediu papel e caneta, abaixou a cabeça e começou a escrever. Me sentei ao seu lado e o observei trabalhar. Em um momento ele parou, olhou nos meus olhos e disse algo que levarei comigo até o último momento: 'Veja, Marina, a vida é assim: você vem, faz, faz, faz...e depois vai embora'", revelou a empresária. (ANSA).

