'Superou as minhas expectativas': por que mouse pad de R$ 65 faz sucesso

Se você passa longas horas na frente do computador, sabe que um bom mouse pad ajuda a tornar a experiência mais confortável e prática. Isso por que além de proteger seu mouse e a mesa de trabalho ou estudo, ele também ajuda no deslizamento do mouse, facilitando o uso do computador ou notebook e garantindo movimentos mais precisos.

Um modelo que faz sucesso entre os compradores é o Studio Series, da Logitech. Na Amazon, parceira do UOL, ele pode ser encontrado por R$ 65 e possui um total de 9 mil avaliações de consumidores. Confira abaixo o que ele tem de bom e o que diz quem já comprou:

O que ele tem de bom?

Possui base de borracha antiderrapante;

Promete fácil deslizamento;

Superfície resistente a derramamento de líquidos -- sem absorção;

Costura antidesgaste, feita de nylon e poliéster;

Tecido suave para o punho, proporcionando mais conforto;

Mede 20x23 cm e pesa apenas 73 g;

Disponível nas cores azul, rosa escuro e grafite

O que diz quem comprou?

O produto possui uma nota 4,8 (do total de 5) e registra mais de 1 mil compras só no mês passado. Veja alguns comentários:

Excelente mouse pad, material lindo e de qualidade, cor fiel ao anúncio. Já tinha o deskpad da Logitech e presenciei sua qualidade, motivo pelo qual optei por comprar o mouse pad para levar na bolsa. Importante ressaltar que o material é mais voltado para uso de trabalho/estudos, pois se for usado por gamers, pode deixar o mouse levemente mais pesado, uma vez que não é mousepad speed. No mais, excelente produto, na qualidade Logitech.

Letícia Melo

Superou as minhas expectativas, muito bem feito e material de qualidade.

Hugo Lima

Boa qualidade e excelente acabamento. Atende às expectativas. O material é fino e levemente resistente ao movimento do mouse, talvez por ser de material reciclado (o que é um ponto positivo). A parte de traz do mouse pad é emborrachada e adere bem à mesa não deixando-o escorregar e nem sair da posição.

Avaliação anônima da Amazon

Eu pensava que era bom, mas realmente me surpreendi com o produto. Ele tem um tamanho muito bom, o material de tecido confortável faz com que o mouse deslize. Dobrável mas não marca, fácil limpeza. Comprei junto com o mouse da logitech pebble azul e forma um kit bonito, silencioso e eficaz.

Alexandre Hungaro

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores tiveram reclamações do tamanho e preço do produto. Veja algumas opiniões:

É confortável de usar, tem um excelente acabamento, eu diria que o tamanho é pequeno. Para algumas superfícies mais enrugadas ele vai escorregar e você terá de ficar arrastando ele de volta pro lugar.

Sérgio Rossini

Ótimo em cada detalhe, porém podia ser mais em conta!

Luiz Filho

