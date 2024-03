Sommer sofre lesão no tornozelo e preocupa Internazionale

SÃO PAULO, 24 MAR (ANSA) - O goleiro Yann Sommer, um dos grandes destaques da Internazionale, sofreu uma lesão no tornozelo durante um jogo da seleção da Suíça e preocupa a atual líder da Série A da Itália.

O jogador de 35 anos não conseguiu prosseguir no amistoso contra a Dinamarca, em Copenhague, e foi substituído aos 37 minutos da etapa inicial por Yvon Mvogo, do Lorient.

A Federação Suíça de Futebol informou que o veterano voltou para Milão, na Itália, para ser melhor avaliado pelos médicos do clube nerazzurro. Sommer foi substituído no elenco por Jonas Omlin, do Borussia Mönchengladbach.

O departamento médico interista está particularmente bem cheio, pois Juan Cuadrado, Marko Arnautovic e Stefan de Vrij estão se recuperando de lesões.

Sommer, que chegou para substituir André Onana, tomou apenas 18 gols em 37 partidas, além de ter mantido seu gol inviolado por 23 jogos. (ANSA).

