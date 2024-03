Sobe para 137 o número de mortos do ataque em Moscou,, anunciam os investigadores

O número de mortos no ataque de sexta-feira a uma casa de shows em Moscou aumentou para 137, incluindo três crianças, disseram investigadores russos neste domingo, citando armas e munições encontradas no local.

"A identificação dos corpos das vítimas está em andamento. Neste momento, os corpos de 137 pessoas, incluindo três crianças, foram encontrados no local do ataque terrorista", disse o Comitê de Investigação da Rússia em comunicado, indicando que 62 corpos foram identificados e que no local foram encontrados dois fuzis e uma grande quantidade de munições.

