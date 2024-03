Simon Harris, futuro primeiro-ministro irlandês, promete "restaurar" partido

Por Graham Fahy e Padraic Halpin

ATHLONE, Irlanda (Reuters) - Simon Harris foi eleito sem oposição ao cargo de primeiro-ministro da Irlanda neste domingo para suceder Leo Varadkar como líder do partido governista Fine Gael.

Ele prometeu ajudar pequenas empresas, focar na lei e na ordem e na resolução da questão da imigração.

Harris, um ministro de 37 anos mais conhecido por ajudar a orientar a resposta inicial do país à Covid-19, será então designado o mais jovem primeiro-ministro da Irlanda na próxima reunião do Parlamento, em 9 de abril, graças ao apoio dos parceiros de coalizão.

Harris não terá mais que um ano para salvar a coalizão da derrota nas eleições parlamentares. As pesquisas dos últimos três anos colocam o Sinn Féin, um partido de esquerda que apoia a unificação com a Irlanda do Norte, como o favorito para chefiar o próximo governo.

"Este é um momento para o Fine Gael se restaurar", disse Harris a centenas de membros em um evento lotado do partido na cidade de Athlone, no centro da Irlanda.

"Sob minha liderança, o Fine Gael apoia as empresas, especialmente as pequenas empresas... O Fine Gael apoia as fazendas familiares... O Fine Gael defende a lei e a ordem, ao lado da An Garda Siochána (polícia), onde nossas ruas são seguras e o crime nunca é permitido ficar impune."

Varadkar anunciou sua saída inesperada na quarta-feira, pegando de surpresa até mesmo seus aliados políticos mais próximos, afirmando que o Fine Gael teria uma melhor chance de reeleição sob outro líder.

(Reportagem de Padraic Halpin e Graham Fahy)