Série documental sobre Maradona é lançada na Itália

SÃO PAULO, 24 MAR (ANSA) - A série documental "A Filha de Deus: Dalma Maradona", que mostra um lado mais íntimo do ex-craque Diego Maradona, morto em 2020, foi lançada na Itália.

A produção, dirigida por Lorena Muñoz, tem o relato pessoal da filha mais velha do ídolo argentino, além de outras pessoas que conviveram com o astro, como Sergio Goycochea, Carlos Tévez, Jorge Burruchaga e ex-jogadores do Napoli.

"A história do papai já foi contada mil vezes, por quem o amava e por quem não. Queria contar pela primeira vez sobre a pessoa e o pai que ele foi. Gostaria de falar dos momentos felizes e dos que não foram muito", afirmou Dalma.

Em território italiano, a série estará disponível a partir deste domingo (24) na plataforma Discovery+. O lançamento coincide com o aniversário da última partida que Maradona disputou pelo Napoli.

A série mostra ao público a infância do ex-jogador em Villa Fiorito, os primeiros jogos como profissional, o encontro com sua ex-esposa Claudia e suas façanhas no futebol italiano e nas Copas do Mundo até alcançar o status de lenda. Os momentos terríveis do túnel da droga e da suspensão também são recordados. (ANSA).

