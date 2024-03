Caso Marielle: 'Sonhamos com esse dia', diz Anielle com prisão de mandantes

Do UOL, em São Paulo

A ministra Anielle Franco, irmã de Marielle Franco, comemorou as prisões dos supostos mandantes do crime contra a vereadora em publicação nas redes.

O que aconteceu

Agradecimento a Alexandre de Moraes. Uma das pessoas às quais Anielle agradeceu foi o ministro do STF, que ficou com o caso em mãos após transferência do STJ.

"Estamos mais perto da Justiça". Ela também agradeceu ao empenho da Polícia Federal, do Governo Federal, e dos ministérios públicos envolvidos no caso.

'Domingo de celebração de fé e Justiça', diz Flávio Dino. O ministro do STF também se pronunciou pelas redes sociais com a publicação de um salmo. "Como a palmeira, florescerão os justos, que se elevarão como o cedro do Líbano.", disse.

Só deus sabe o quanto sonhamos com esse dia! Hoje é mais um grande passo para conseguirmos as respostas que tanto nos perguntamos nos últimos anos: quem mandou matar a Mari e por quê?

Anielle Franco, em publicação

Apontados como mandantes foram presos hoje

Chiquinho Brazão, deputado federal; Domingos Brazão, conselheiro do TCE-RJ e Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do RJ, foram presos na manhã de hoje. Eles são apontados como mentores da morte de Marielle Franco e Anderson Gomes, em março de 2018.

Delação premiada de Ronnie Lessa motivou buscas. O documento foi homologado na semana passada, informou o Ministério da Justiça. Na ocasião, os advogados do ex-PM, acusado de ser o executor do crime, abandonaram a defesa dele.