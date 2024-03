Reformas pró-mercado na China poderiam adicionar US$ 3,5 trilhões à economia

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou que a China está prestes a enfrentar uma encruzilhada na condução da economia - confiar nas políticas que funcionaram no passado ou atualizá-las para uma nova era de crescimento de alta qualidade. A declaração foi feita no Fórum de Desenvolvimento da China, neste domingo, 24.

Segundo Georgieva, um pacote abrangente de reformas pró-mercado poderia levar a China a um crescimento consideravelmente mais rápido em relação ao cenário atual. "Esse crescimento adicional representaria uma expansão de 20% da economia real nos próximos anos - em termos atuais, é como adicionar US$ 3,5 trilhões à economia chinesa", ressaltou.

A diretora do FMI destacou que medidas para reduzir a quantidade de habitação inacabada no país e um maior espaço para correções baseadas no mercado imobiliário podem acelerar a solução dos entraves atuais do setor imobiliário e, assim, aumentar a confiança do consumidor e do investidor.

Para um crescimento com qualidade, Georgieva destaca uma maior dependência do consumo doméstico. Ela ainda salientou a busca do país por oportunidades no big bang da Inteligência Artificial e destacou o potencial da China para a economia verde.

"Essa transição de altas taxas para um crescimento de alta qualidade é a encruzilhada certa a seguir, e a China está determinada a fazê-lo", completou.