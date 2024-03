'Alívio da dor na perna': esta meia de compressão promete reduzir o inchaço

As meias de compressão, muito usadas para o tratamento de doenças e por pacientes que passam por cirurgias longas, vêm ganhando espaço no dia a dia das pessoas como forma de prevenir problemas circulatórios. Segundo os médicos o principal efeito da meia elástica, quando usada de maneira preventiva, é melhorar o inchaço das pernas que surge em gestantes, em quem passa muitas horas sentado trabalhando e pacientes acamados.

Um modelo que tem feito sucesso na Amazon, parceira do UOL, é da marca Kendall, que ocupa o primeiro lugar na categoria de meias de compressão. Confira abaixo mais algumas vantagens do seu uso e o que diz quem já comprou:

O que ela tem de bom?

Indicadas para prevenção e tratamento de doenças venosas;

Possuem compressão graduada que garantem maior compressão no tornozelo e um decréscimo gradual até a altura da coxa;

Sem a ponteira, deixando os dedos mais confortáveis;

Feita em 87% poliamida 13% elastano;

Deve ser lavada à mão.

Como as meias de compressão funcionam?

Os resultados obtidos através do uso dessas meias, são devido à composição do tecido, o formato e o desenho delas, que são desenvolvidos para gerarem uma pressão nos pés e na perna. Essa compressão facilita o fluxo do sangue e aumenta a oxigenação da área.

Apesar de o seu uso trazer diversos benefícios para a saúde, é importante ressaltar que segundo os médicos, as peças não diminuem celulite ou extinguem o risco de trombose em mulheres que usam pílulas anticoncepcionais. Além disso, pessoas com diminuição da circulação na perna, úlceras ou feridas não devem fazer o uso delas.

Mas vale explicar que, para que os benefícios sejam sentidos, é importante escolher o tamanho correto da peça, medido de acordo com a circunferência da panturrilha.

O que diz quem comprou?

O produto da marca Kendall, conta com nota de 4,7 (do total de 5) na Amazon, além de ter mais de 1.700 avaliações.

Ideal para o dia a dia, especialmente para quem fica muito tempo sentado no trabalho como eu, ou para quem fica muito tempo em pé, tem inchaços ou dores nas pernas e tornozelos. O produto é de boa qualidade, mas não é uma meia grossa, e a durabilidade vai depender dos cuidados e da forma de utilização correta. Já uso dessas meias há anos e não tive problemas com rasgões ou tamanho, pois compro na medida correta e uso sempre no lado certo, alinhando corretamente a marcação do calcanhar. A entrega é muito rápida e o preço excelente!

Maria Helena de Jesus

Excelente qualidade, lindas, confortáveis, duráveis. O tamanho, medi com a fita métrica e ficou ótimo. Pode confiar. Entrega rápida.

Chrys.

Fiquei totalmente satisfeita com o produto! Gostei da qualidade, da eficácia para alívio de dores nas pernas.

Zélia

A meia é excelente, não tive dificuldades para vestir desde que compre de acordo com as medidas recomendadas, e por ser sem a ponteira facilita muito.

Ângela Ferreira Santiago

Cumpre o que promete, excelente custo benefício! Realmente relaxa e descansa as pernas.

Adeline

Pontos de atenção

A minha preocupação era dela ficar descendo. Isso não aconteceu, mas em compensação para mim apertou demais na altura do joelho, apesar do tamanho certo, deixou um vergão e eu não consegui ficar com ela por muito tempo. Eu senti pouca firmeza nas outras partes e onde não deveria apertar tanto ficou muito incômodo.

Sandra Portugal

Não e muito resistente, já desfiou.

Keila

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).