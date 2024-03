Prefeita mais jovem do Equador é encontrada morta a tiros ao lado de assessor

QUITO (Reuters) - A prefeita mais jovem do Equador, Brigitte García, e um assessor foram encontrados mortos a tiros em um carro neste domingo, disse a polícia do país sul-americano, que está enfrentando uma onda de violência devido ao tráfico de drogas, de acordo com as autoridades.

A Polícia Nacional disse que está investigando as mortes de García, prefeita de 27 anos de San Vicente, e de Jairo Loor, após a descoberta de seus corpos na província de Manabi. Ambos sofreram ferimentos de bala, de acordo com a polícia.

García pertencia ao partido Revolução Cidadã do ex-presidente Rafael Correa.

Correa e Luisa González, candidata presidencial do partido nas eleições recentes, classificaram a morte de García em uma rede social como assassinato.

"Acabei de descobrir que assassinaram nossa colega prefeita de San Vicente, Brigitte García", disse Gonzalez em uma publicação.

"Não tenho palavras, em estado de choque, ninguém está seguro no Equador, ninguém."

García é a mais recente figura política do país a ser assassinada após a morte do candidato presidencial Fernando Villavicencio, em agosto passado. Villavicencio, um crítico ferrenho da corrupção e do crime organizado, foi morto ao sair de um evento de campanha duas semanas antes das eleições.

