'Tradição de decepcionar': o herdeiro da Nike que se negou a ser CEO

Como você reagiria se fosse o único herdeiro de um império que vale mais de R$ 200 bilhões? Travis Knight decidiu abrir mão de controlar de perto a Nike e seguir por outro caminho, fazendo com que seu pai, Phil Knight, nomeasse Mark Parker, um designer de calçados, como CEO da Nike na época.

História de 'rebeldia'

A família tem um histórico: o fundador da empresa também desagradou o pai quando escolheu a carreira. O avô de Travis, William Knight, era advogado e editor de jornal quando Phil Knight afirmou que não seguiria a carreira na advocacia e abriria uma empresa de calçados.

Os meninos Knight têm uma longa tradição de decepcionar seus pais.

Travis Knight, em entrevista ao Los Angeles Times em 2016

Uma das coisas que meu pai me disse quando eu era criança foi: 'Encontre sua vocação', 'descubra o que você pretende fazer'. Quando encontrei a animação eu sabia que era isso.

Travis Knight

Apesar de seguir o conselho do pai, ao que parece Travis também teve de encarar um olhar de desconfiança quando decidiu abrir mão da presidência da Nike. "Vocês não imaginam a cara que ele fez para mim", disse ao Los Angeles Times. Travis ainda faz parte do conselho de administração da Nike.

Tragédia e apoio a outra carreira

O apoio de Phil à decisão de Travis aparentemente tem ligação com uma tragédia. O ano era 2004 quando Travis recebeu uma ligação com uma notícia terrível: seu irmão mais velho, Matthew, havia morrido após uma parada cardíaca durante um mergulho em El Salvador. Coube a Travis dar a notícias aos pais.

"Meu irmão e eu tínhamos coisas não resolvidas. Eu só queria ter tido uma última conversa com ele. Fiquei intensa e profundamente irritado com a injustiça de tudo isso", afirmou ao Los Angeles Times, destacando que aquele foi o pior dia de toda a vida.

A relação entre o filho mais velho e Phil Knight não era das mais amigáveis, principalmente pela quantidade de tempo que o pai dedicou aos negócios. Segundo o La Nación, Travis afirmou que Matthew um dia jurou ao pai que nunca usaria um par de tênis Nike enquanto fosse vivo.

Travis disse que passou a maior parte da infância sozinho enquanto seu pai transformava a Nike em uma gigante e viajava constantemente. A relação com os filhos foi relatada por Phil em sua autobiografia.

Na véspera de ano novo de 1977, andei pela minha casa apagando as luzes e senti uma espécie de rachadura profunda na rocha da minha existência. Minha vida girava em torno de esportes, meu negócio girava em torno de esportes, meu relacionamento com meu pai girava em torno de esportes e nenhum dos meus dois filhos queria se envolver com esportes... Tudo parecia tão injusto.

Phil Knight

Com o tempo, o herdeiro parece ter compreendido a escolha do pai. "Quando você está crescendo e vê um pai trabalhando tanto para construir algo... todas essas coisas têm um custo. Quando criança, você não necessariamente entende isso. Quando encontrei a animação, foi quando finalmente a entendi."

O sucesso de Phil Knight também ajudou a facilitar a vida de Travis, que hoje é diretor de cinema. O Will Vinton Studios estava com dificuldades financeiras no final da década de 1990 quando o então CEO da Nike investiu no local e se tornou acionista majoritário. Em 2005, o estúdio fechou e a Laika Entertainment foi fundada.

Desde então, alguns filmes demonstraram o talento de Travis, como Coraline e o mundo secreto, que recebeu indicações ao Oscar e ao Globo de Ouro, e arrecadou mais de US$ 124 milhões. O diretor ainda é responsável por obras como Os Boxtrolls e Kubo e as Cordas Mágicas.