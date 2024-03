PF prende três suspeitos de mandar matar Marielle Franco

Por Ricardo Brito e Fabio Teixeira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Polícia Federal prendeu três pessoas neste domingo, entre elas um deputado federal, suspeitas de estarem ligadas ao assassinato da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco e seu motorista, ocorrido em 2018, disseram duas fontes da PF à Reuters.

Foram presos o deputado federal Chiquinho Brazão, seu irmão Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), e o ex-chefe de Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, disseram as duas fontes.

A PF disse em comunicado que estava cumprindo três mandados de prisão preventiva e 12 mandados de busca e apreensão na cidade do Rio de Janeiro, relacionados ao assassinato, mas não citaram os nomes dos alvos de pedidos de prisão.

Os policiais chegaram à sede do TCE-RJ no início da manhã deste domingo para cumprir um mandado de busca e apreensão no escritório de Domingos Brazão, disse o tribunal de contas em comunicado.

O escritório de Chiquinho Brazão e a polícia do Rio não responderam de imediato a um pedido de comentário.

Em março de 2019, dois ex-policiais foram indiciados acusados de matar Marielle Franco e seu motorista. Em 2023, a polícia prendeu outro suspeito ligado ao caso.

Marielle Franco, de 38 anos, era uma vereadora negra, LGBTQ+ e progressista nascida em uma comunidade do Rio de Janeiro. Os investigadores acreditam que sua morte tenha tido motivação política executada por assassinos de aluguel.

Em ascensão no Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), Marielle era uma crítica contundente das mortes de moradores de favelas do Rio pela polícia. Seu assassinato desencadeou uma onda de protestos em todo o país.

(Reportagem de Ricardo Brito e Fabio Teixeira, no Rio de Janeiro)