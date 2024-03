Papa Francisco pula a homilia do Domingo de Ramos, mas continua a missa

Por Philip Pullella

(Reuters) - No último minuto, o papa Francisco deixou de ler sua homilia durante a missa do Domingo de Ramos para dezenas de milhares de pessoas na Praça de São Pedro, mas continuou presidindo a missa, leu sua oração do meio-dia e foi conduzido ao redor da multidão em um papamóvel.

Nas últimas semanas, o papa de 87 anos tem sofrido intermitentemente de bronquite e gripe e delegou um assessor para ler seus discursos mas, neste domingo, o texto preparado não foi lido.

É muito incomum que um papa ignore totalmente uma homilia num grande evento como o Domingo de Ramos, que marca o início da Semana Santa, um período movimentado que antecede a Páscoa.

O Vaticano não deu nenhuma explicação imediata sobre o motivo pelo qual o papa pulou a homilia. A cobertura televisiva do Vaticano mostrou apenas a multidão durante alguns minutos, em vez de um close do papa.

Um locutor da Rádio Vaticano disse apenas que o papa havia decidido não ler a homilia. O papa, com vestes vermelhas, continuou presidindo, lendo partes da missa.

Cardeais, padres e bispos participaram da cerimônia que comemora o que a Bíblia diz ter sido a entrada de Jesus em Jerusalém dias antes de ser traído, levado a julgamento e executado por crucificação.

(Reportagem de Philip Pullella)