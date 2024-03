Festão no Copa e cúpula do jogo do bicho: quem é novo patrono do Salgueiro

O Salgueiro anunciou Adilson Oliveira Coutinho Filho, mais conhecido como Adilsinho, como seu novo patrono.

Quem é Adilsinho?

Ele é um dos nomes da "nova cúpula do jogo do bicho". Adilsinho é citado no documentário "Vale o Escrito", da Globo, e está ligado a Rogério de Andrade, da Mocidade Independente de Padre Miguel.

Já deu, já passou. É outra geração agora. Tem que entender. Não tem santo, é tudo malandro. Tudo bandido mesmo. Trata a gente bem na vaselina, mas quer ser centralizador. A velha cúpula já foi há muito tempo, mas o cara 'continua' cultivando essa ideia. E os que são reféns continuam com a ideia de refém, pensando na cúpula antiga que não existe mais .

Adilsinho, em uma conversa interceptada pela polícia e revelada pelo documentário

Festão

Em 2021, durante a pandemia da covid-19, Adilsinho fez uma festa de aniversário com 500 convidados no Copacabana Palace, para comemorar seus 51 anos. No convite, ele usou a trilha de "O Poderoso Chefão".

O evento teve shows com famosos. Cantores como Ludmilla, Gusttavo Lima, Alexandre Pires e Mumuzinho estiveram presentes. O custo para a festa teria sido de R$ 4 milhões e a celebração fechou todos os salões do hotel, segundo a TV Globo.

Os convidados foram orientados a não divulgar imagens nas redes sociais, mas acabaram publicando e expondo o evento. Segundo a revista Piauí, dentre os presentes ainda estava o Capitão Guimarães, um dos protagonistas de "Vale o Escrito" e membro da cúpula do jogo do bicho.

Operações

A primeira vez que Adilsinho encarou a Justiça foi em 2009, com a Operação Furacão, que investigava a cúpula do jogo do bicho e de máquinas caça-níquel. Ele foi condenado a três anos e seis meses de prisão, mas teve a pena extinta em seguida.

Dois anos depois, a Operação Dedo de Deus citava novamente Adilsinho. Helinho, presidente de honra da Grande Rio e primo de Adilson, teria se escondido na casa do bicheiro. A polícia encontrou R$ 4,6 milhões escondidos em paredes falsas.

Em 2021, Adilsinho voltou a ser citado na Operação Fumus por venda ilegal de cigarros, além de exploração de bingo e máquinas de caça-níquel.

Ele voltaria a ser citado na operação Smoke Free, no ano seguinte. Na ocasião, Bernardo Coutinho, affair de Pétala Barreiros, ex-A Fazenda, foi preso. Ele é sobrinho de Adilsinho e a investigação também era sobre venda ilegal de cigarros. A defesa de Adilsinho nega qualquer participação em venda ilegal de cigarros e diz que ele tem empresa regularizada e constituída.