Mãe de Marielle diz que delegado preso pela PF prometeu 'elucidar crime'

A família de Marielle Franco se disse surpresa com os indícios de envolvimento do ex-chefe da Polícia Civil Rivaldo Barbosa com a morte dela. Ele foi um dos presos na manhã de hoje por suspeita de ser mentor do assassinato.

O que aconteceu

"Era uma relação de confiança". Marielle conhecia Rivaldo e confiava no trabalho dele, informou Marinete da Silva em entrevista à GloboNews. Ela já chegou a garantir a entrada dele na Maré para investigações após uma chacina, lembrou.

Rivaldo foi um dos primeiros a receber a família após o assassinato, disse Marinete da Silva. Na ocasião, ele falou que a resolução do crime era uma questão de honra.

Foi um homem que falou que era uma questão de honra para ele elucidar esse caso. Ele falou para mim que isso era uma questão de honra para ele.

Marinete da Silva, mãe de Marielle, em entrevista à GloboNews

Apontados como mandantes foram presos hoje

Chiquinho Brazão, deputado federal; Domingos Brazão, conselheiro do TCE-RJ e Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do RJ, foram presos na manhã de hoje. Eles são apontados como mentores da morte de Marielle Franco e Anderson Gomes, em março de 2018.