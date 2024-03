Forças de segurança armênias detêm homem armado que atacou delegacia de polícia

MOSCOU (Reuters) - As forças de segurança nacional da Armênia detiveram um homem armado que havia atacado uma delegacia de polícia no distrito de Nor-Nork, em Yerevan, capital da Armênia, disse a agência de notícias estatal russa TASS neste domingo.

O Ministério do Interior da Armênia informou mais cedo que três homens armados tentaram atacar neste domingo a delegacia de polícia. Dois deles foram feridos pela explosão de granadas que estavam carregando e foram levados ao hospital.

Ninguém ficou ferido na operação para deter o terceiro atirador, de acordo com a agência TASS, citando o Ministério do Interior do país.

A agência de notícias Interfax relatou mais cedo neste domingo, citando a mídia local, que os homens armados poderiam pertencer à organização Combat Brotherhood, da qual cerca de 50 membros foram detidos no início do dia.

A organização negou os relatos sobre seu envolvimento, dizendo que não tinha nada a ver com o incidente, noticiou a Sputnik Armênia.

(Reportagem da Reuters)