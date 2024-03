Forças Armadas da Polônia dizem que Rússia violou espaço aéreo polonês em ataque à Ucrânia

VARSÓVIA (Reuters) - A Rússia violou o espaço aéreo polonês neste domingo com um míssil de cruzeiro lançado contra alvos no oeste da Ucrânia, informaram as Forças Armadas da Polônia.

A Rússia lançou 57 mísseis e drones contra a Ucrânia nas primeiras horas, incluindo ataques a Kiev e à região oeste de Lviv, perto da fronteira com a Polônia.

"Em 24 de março às 4h23 (horário local), houve uma violação do espaço aéreo polonês por um dos mísseis de cruzeiro lançados durante a noite pela aviação de longo alcance da Federação Russa", disseram as Forças Armadas em uma rede social.

"O objeto entrou no espaço polonês perto da cidade de Oserdow (Lublin Voivodeship) e permaneceu lá por 39 segundos. Durante todo o voo, ele foi observado pelos sistemas de radar militares."

O Ministério das Relações Exteriores da Polônia pretende convocar o embaixador russo devido à violação do espaço aéreo, disse o vice-ministro das Relações Exteriores, Andrzej Szejna, à emissora privada Polsat News.

A Polônia pede à Rússia "que pare com os ataques aéreos terroristas contra os habitantes e o território da Ucrânia, encerre a guerra e resolva os problemas internos do país", disse o porta-voz do ministério em um comunicado.

