Exército nigeriano resgata estudantes sequestrados de Kaduna

Por Ahmed Kingimi

MAIDUGURI, Nigéria (Reuters) - O Exército nigeriano resgatou neste domingo estudantes e funcionários sequestrados por homens armados de uma escola no norte do país no início deste mês, disseram os militares, dias antes do prazo final para o pagamento do resgate.

Autoridades escolares e residentes disseram que 287 estudantes foram levados em 7 de março na cidade de Kuriga, no Estado de Kaduna, no noroeste. Um porta-voz militar disse que 137 reféns -- 76 deles mulheres e 61 homens -- foram resgatados nas primeiras horas deste domingo no Estado vizinho de Zamfara.

"Nas primeiras horas de 24 de março de 2024, os militares que trabalhavam com as autoridades locais e agências governamentais em todo o país numa operação coordenada de busca e salvamento resgataram os reféns”, disse o major-general Edward Buba em um comunicado.

Uma fonte de segurança disse que os estudantes foram libertados numa floresta e estavam sendo escoltados até à capital de Kaduna para exames médicos antes de se reunirem com seus familiares.

O governador de Kaduna, Uba Sani, estimou anteriormente o número de sequestrados em mais de 200. Dadas as discrepâncias nos números relatados, não estava claro se algum refém permaneceu capturado. De acordo com alguns anciãos de Kuriga, Sani teria dito que todos os reféns haviam sido libertados.

Jibrin Aminu, porta-voz que representava os pais de Kuriga, disse que esclarecerá os números na segunda-feira, quando as famílias tiverem a chance de "fazer o levantamento de seus filhos sequestrados".

O resgate ocorreu apenas alguns dias antes do prazo para pagar um resgate de 1 bilhão de nairas (690 mil dólares) por sua libertação.

(Por Ahmed Kingimi em Maiduguri; reportagem adicional de Camillus Eboh em Abuja e Garba Muhammad em Kaduna)