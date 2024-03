Sobe para 16 o número de mortos por causa das chuvas no Espírito Santo

O governo do Espírito Santo confirmou hoje (24) 16 mortes em decorrência das fortes chuvas que atingem o estado, segundo boletim divulgado às 12h pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil.

O que aconteceu

Mimoso do Sul, uma das cidades mais afetadas pelo temporal, tem 14 mortes no total. Os outros dois óbitos foram no município de Apiacá. Pelo menos 5.481 pessoas permanecem desalojadas e 255 estão desabrigadas em todo o estado. Não há registros de desaparecidos até o momento.

Cinco pessoas morreram em um lar para pessoas com deficiência em Mimoso do Sul. De acordo com a Defesa Civil, havia dez pessoas no Lar Reviver e cinco foram resgatadas com vida. Na tarde de sábado (23), o órgão informou inicialmente que as vítimas moravam em um abrigo de idosos, mas essas pessoas foram retiradas pelos bombeiros sem intercorrências.

Depois das tempestades, chuvas perdem em todo estado. Segundo o boletim, trechos das regiões sul e serrana devem ter pancadas de chuva isoladas. Não há previsão de enchentes ou deslizamentos de terra para o domingo em todo o estado, informou a Defesa Civil.

Rodovias federais e estaduais estão interditadas em todo o Espírito neste domingo. Até as 10h30, o km 461 da BR 101, que faz divisa com o Rio de Janeiro, estava bloqueada por causa da subida de nível do Rio Itabapaona, assim como os kms 35 e 42 da BR 482, nos trechos entre Alegre e Guaçuí. A ES 393 tem ponto de interdição entre Mimoso, Muqui e Conceição de Muqui. O km 5 da ES 297 está com bloqueio total, sem previsão de liberação e o km 27 - Ponte do Itabapoana está fechado por consequência da elevação do nível do rio.

Para esta segunda-feira (25), a previsão é de chuva entre 10 e 30 mm em trechos das regiões sul e sul da região serrana. A probabilidade é de 70%.

O governo decretou ontem a situação de emergência em 13 municípios. São eles: Alegre, Alfredo Chaves, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Guaçuí, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta.