Crescente Vermelho palestino denuncia outros dois hospitais sitiados pelo exército israelense em Gaza

O Exército israelense está sitiando outros dois hospitais na Faixa de Gaza, além da operação militar realizada no complexo hospitalar de Al Shifa, informou o Crescente Vermelho palestino neste domingo (24).

O Exército israelense confirmou ter lançado uma operação no bairro de Al Amal, na cidade de Khan Yunis, no sul, mas negou tê-la realizado em centros hospitalares.

Desde o início da guerra entre o Hamas e Israel, em 7 de outubro, as forças israelenses realizaram vários ataques dentro e ao redor de hospitais na Faixa de Gaza.

As tropas israelenses alegam que os combatentes do movimento islamista palestino Hamas utilizam centros de saúde como bases de comando.

Veículos militares chegaram neste domingo perto dos hospitais Nasser e Al Amal, na cidade de Khan Yunis, disse o Crescente Vermelho, que também relatou bombardeios "intensos".

A organização indicou em um comunicado que um dos seus voluntários morreu por disparos israelenses em Al Amal.

Em resposta à AFP, o exército israelense afirmou que as suas tropas "operam em toda a área de Al Amal, mas não estão atualmente operando nos hospitais".

A operação visa "continuar a desmantelar a infraestrutura terrorista e a eliminar os atores terroristas do setor", detalhou.

O Crescente Vermelho observou que, por meio de drones, as tropas israelenses pediram aos ocupantes do hospital que saíssem sem roupa, enquanto o exército bloqueava as portas de entrada das instalações com barragens.

Desde segunda-feira, o exército israelense promove uma grande operação no hospital Al Shifa, na cidade de Gaza, o maior do território, onde afirma ter matado 170 combatentes palestinos.

As tropas israelenses já tinham realizado um ataque deste tipo em novembro, assim como nos hospitais Nasser e Al Amal em fevereiro.

© Agence France-Presse