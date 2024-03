Cinco morrem em lar para pessoas com deficiência no ES após chuvas

Entre os 17 mortos pelas chuvas no Espírito Santos, estão cinco vítimas que estavam em um lar para pessoas com deficiência na cidade de Mimoso do Sul, a cerca de 177 km da capital Vitória.

O que aconteceu

Haviam dez pessoas no lar para pessoas com deficiência, segundo a Defesa Civil do ES. Cinco conseguiram ser resgatadas com vida no sábado (23), por meio de uma aeronave.

Duas casas de apoio para idosos também foram atingidas. Porém, todos foram resgatados.

Mimoso do Sul é uma das cidades mais afetadas pelo temporal, com 15 mortes no total. Os outros dois óbitos foram no município de Apiacá.

Pelo menos 5.200 pessoas permanecem desalojadas e 255 estão desabrigadas em todo o estado. Não há registros de desaparecidos até o momento.

Depois das tempestades, chuvas perdem força em todo estado. Segundo o boletim, trechos das regiões sul e serrana devem ter pancadas de chuva isoladas. Não há previsão de enchentes ou deslizamentos de terra para o domingo em todo o estado, informou a Defesa Civil.

Para esta segunda-feira (25), a previsão é de chuva entre 10 e 30 mm em trechos das regiões sul e sul da região serrana. A probabilidade é de 70%.

O governo decretou ontem a situação de emergência em 13 municípios. São eles: Alegre, Alfredo Chaves, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Guaçuí, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta.