Chefe da ONU diz que única forma eficaz de ampliar ajuda a Gaza é por estrada

Por Nafisa Eltahir

CAIRO (Reuters) - A única maneira eficaz e eficiente de entregar mercadorias pesadas para atender às necessidades humanitárias de Gaza é por estrada e inclui um aumento exponencial nas entregas comerciais, disse o secretário-geral da ONU, António Guterres, neste domingo.

No pronunciamento, feito logo após uma reunião com o presidente e o ministro das Relações Exteriores do Egito no Cairo, Guterres também alertou sobre o impacto que a guerra em Gaza tem tido em todo o mundo.

"O ataque diário à dignidade humana dos palestinos está criando uma crise de credibilidade para a comunidade internacional", disse ele.

Guterres está visitando o Egito e a Jordânia como parte de uma viagem anual de solidariedade do Ramadã aos países muçulmanos e, no sábado, esteve na fronteira do Egito com Gaza, onde classificou o bloqueio de ajuda destinada ao território palestino como um escândalo moral.

Embora mais de cinco meses de guerra entre Israel e o Hamas tenham destruído Gaza, as doações para ajuda têm se acumulado no norte do Sinai, no Egito, com montantes limitados enviados por meio da passagem de Rafah, no Egito, e da passagem israelense de Kerem Shalom.

(Reportagem adicional de Nayera Abdallah e Emma Farge)