Centenas de estudantes libertados na Nigéria após sequestro

Quase 140 estudantes, vítimas no início deste mês de um dos maiores sequestros em massa dos últimos anos na Nigéria, foram libertados ilesos, anunciaram neste domingo (24) o exército e as autoridades locais.

Os alunos têm entre 8 e 15 anos, segundo a imprensa.

"Os 137 reféns, 76 meninas e 61 meninos, foram entregues no estado de Zamfara e serão entregues ao governo do estado de Kaduna", onde foram sequestrados, disse o porta-voz do exército, general Edward Buba.

De acordo com o governador do estado de Kaduna, Uba Sani, os alunos sequestrados da Escola Kuriga foram encontrados "sãs e salvos".

Os estudantes foram raptados em 7 de março por homens armados da sua escola na aldeia de Kuriga, no noroeste da Nigéria, o país mais populoso da África, palco de sequestros em massa nos últimos anos.

As chamadas gangues ou "bandidos" são geralmente responsáveis por esses sequestros massivos que ocorrem na parte noroeste e centro-norte da Nigéria.

Estes grupos têm frequentemente como alvo escolas, aldeias e estradas onde podem raptar rapidamente um grande número de pessoas em troca de resgate.

Oficialmente, o pagamento de resgates é proibido por uma lei de 2022 e as autoridades sempre negam qualquer pagamento quando os reféns são libertados após negociações com os sequestradores.

Muitas vítimas de sequestros em massa continuam desaparecidas.

