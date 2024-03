PF: Morte de Marielle foi idealizada pelos Brazão e planejada por Rivaldo

O assassinato da vereadora Marielle Franco foi idealizado pelos irmãos Brazão e "meticulosamente" planejado pelo ex-titular da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, segundo relatório da Polícia Federal.

O que aconteceu

"Apesar de não ter idealizado, ele [Rivaldo] foi o responsável por ter o controle do domínio final do fato", diz o documento da PF. O deputado federal Chiquinho Brazão (União), o conselheiro do TCE-RJ Domingos Brazão e o delegado Rivaldo foram presos hoje após decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Rivaldo que garantiu a impunidade do crime, segundo Ronnie Lessa, que é acusado de ser o executor dos tiros contra a vereadora. As declarações de Lessa foram feitas em delação premiada à PF — na ocasião, ele também citou Chiquinho como mentor do caso.

O delegado exigiu que os disparos não poderiam acontecer na saída de Marielle da Câmara dos Vereadores do Rio. "Tal exigência afastaria a hipótese de crime político e, por consequência, a atribuição da Polícia Federal para investigar o caso", afirma documento da PF.

"É muito melhor o pré-pago que acertar antes o crime, né? Você acerta antes o crime do que esperar um bote, foram os termos dele [Brazão]. É melhor pré-pago do que disputar um bote, porque o bote sai mais caro", disse Lessa à PF.

Ronnie Lessa justifica que a carta branca outorgada por Rivaldo aos Irmãos Brazão é uma forma mais segura de se cometer homicídios na capital fluminense, tendo em vista que o ajuste prévio tem o condão de evitar um "bote", ou seja, extorsão decorrente de investigadores em face dos homicidas para que seus crimes não sejam devidamente investigados.

Trecho do relatório da PF

Lessa afirmou que foi procurado inicialmente por Edimilson Oliveira da Silva, conhecido como Macalé, para matar a vereadora. Em contrapartida, eles "ganhariam um loteamento a ser levantado nas imediações da Rua Comandante Luís Souto, Tanque, no Rio de Janeiro", cita a PF.

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou hoje que as investigações o indicam que a regulação fundiária seria uma das motivações do crime. "Ela se opunha justamente a esse grupo que, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, queria regularizar terras para usá-las com fins comerciais, enquanto o grupo da vereadora queria utilizar essas terras para fins sociais, fins de moradia popular", afirmou o ministro.

Assassinato completou seis anos em 2024

Em 14 de março de 2018, Marielle e seu motorista Anderson Gomes foram assassinados na região central do Rio. Eles voltavam de um evento em que a vereadora palestrou quando um Cobalt prata emboscou o carro em que estavam e 14 tiros foram disparados. Nada foi roubado.

Suspeitos de cometer o crime foram presos. Os investigados como autores dos homicídios de Marielle Franco e Anderson Gomes, os ex-PMs Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz, ainda vão ser julgados.

Élcio firmou acordo de delação premiada com a PF e confessou ter participado do crime. Ele apontou que Ronnie Lessa foi o autor dos tiros.

A investigação do caso já foi comandada por cinco delegados diferentes e três grupos de promotores. O Ministério da Justiça e Segurança Pública escalou uma equipe para investigar o caso logo no início do governo Lula (PT).