Atlético-MG anuncia argentino Gabriel Milito como seu novo técnico

O Atlético-MG anunciou neste domingo (24) a contratação do técnico argentino Gabriel Milito para comandar a equipe até o final de 2025.

"Gabriel Milito é o novo treinador do Galo! O clube e o argentino chegaram a um acordo", com contrato "até dezembro de 2025", diz um comunicado divulgado no site do time.

O técnico de 43 anos iniciará os trabalhos à frente da equipe de Belo Horizonte a partir desta segunda-feira, com a preparação para o jogo de ida da final do Campeonato Mineiro, detalha o comunicado.

Esse primeiro desafio será imediato: no sábado, dia 30, terá que enfrentar o arquirrival, o Cruzeiro, em jogo decisivo.

"Estou feliz e emocionado por treinar o Galo. Um gigante do futebol brasileiro e da América do Sul. Estou seguro que faremos um grande trabalho. Aproveito para dar parabéns ao Galo pelos 116 anos de história. Sucesso, e vamos para cima, Galo!", disse o ex-jogador, citado na nota.

Milito chega ao Brasil depois de passar dois anos e oito meses no comando do Argentinos Juniors, e depois de ficar alguns meses afastado, livre no mercado.

O treinador substituirá Luiz Felipe Scolari, de 75 anos, que deixou o comando do Atlético na última quarta-feira, "em comum acordo".

Milito, que se destacou como zagueiro do Independiente, tem quase dez temporadas de experiência em seu país e no Chile, informou o clube.

Ele foi técnico do Estudiantes de La Plata (2015 e 2019), do Independiente e do chileno O'Higgins.

No anúncio, o Atlético-MG destacou um estilo de jogo que se caracteriza pela "posse de bola e os chutes a gol".

Com o Galo, Milito terá pela frente a estreia na Libertadores contra o Caracas, na Venezuela, no dia 4 de abril, pela primeira rodada do Grupo G.

E o time iniciará sua participação no Brasileirão no segundo final de semana de abril.

mls/ol/aam

© Agence France-Presse